PSVの名将ペーター・ボスは「連敗しないこと。それが強豪チームの条件だ」と語る。その言葉を信じるならば、現在ベルギーリーグ２位に付けるシント＝トロイデン（STVV）は強豪チームの名に値する。前節、シャルルロワに０対２の零封負けを喫した彼らは２月６日、ウェステルロー相手に４対０の快勝を収めた。この試合でMF山本理仁がキャリア初のマルチゴールを決めた。10分、MF伊藤涼太郎の蹴ったCKをDF谷口彰悟がニアで合わせ