北海道コンサドーレ札幌は8日の開幕戦に向けて、キャンプ地の熊本で最後の調整を行いました。川井健太監督は、あくまで試合をやってみないと分からないが、自分たちだけに視点を当てれば、ここまでのキャンプでかなり良い感じに仕上がったと、一定の手応えを感じている様子。この日は攻撃の組み立て方やセットプレーの確認などを行い、約1時間で練習を終了。そのまま試合が行われる敵地・いわきへと出発しました。