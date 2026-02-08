《小倉競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽12R…オンザヴィーナス（枠内駐立不良。枠外に跳び出し外傷性鼻出血）【競走中止】▽4R…デザートスター（2周目4角＝鼻出血）▽5R…マイネルトラオム（5号障害手前＝鼻出血）【過怠金】▽6R…柴田裕7万円（後検量について注意義務を怠った）▽7R…田山3万円（直線外斜行）▽11R…斎藤1万円（直線で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）▽12R…長岡1万円（4角外斜行）【戒告