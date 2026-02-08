◇NBA Gリーグウィンディシティ・ブルズ 133-127 ロングアイランド・ネッツ(日本時間7日、ナウ・アリーナ)2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手がGリーグのネッツ戦に先発出場。25得点13アシストを記録する活躍でチームを逆転勝利に導きました。河村選手は第1クオーターから攻撃の起点となると、第2クオーターでは3ポイントを3本アシストし、自らもミドルジャンパーを決めるなど得点とアシストを重ねます。相手にリードを許す