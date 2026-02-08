特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」が7日に各地で開幕し、「WEST―A」のJ2新潟は8日にアウェーで愛媛との開幕戦に臨む。7日は1次キャンプ地の宮崎県都城市で最終調整。初陣となる船越優蔵監督（48）は約1カ月間のキャンプで植え付けた粘り強く戦う姿勢に自信を示し、勝利を目指して一丸で走り続ける試合とすることを誓った。愛媛との開幕戦を控え、いやが応でもピリッとした空気が漂う。約1時間のメニューをこなした選