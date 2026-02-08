「第５８回ＮＨＫ福祉大相撲」（７日、両国国技館）大関安青錦（２１）＝安治川＝がＮＨＫアナウンサーとのトークコーナーに出演し、確定申告への対策を語った。おかみさんの絵莉さんがビデオメッセージで、安青錦から優勝や三賞獲得にちなみ確定申告の相談を受けたことを明かした。安青錦は納税について「（日本に）来る前は知らなかったんですが、三賞も取ったので、ちょっと詳しく調べないと危ないなと」と話し、「しっか