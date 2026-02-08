「楽天春季キャンプ」（７日、金武）楽天の荘司康誠投手（２５）が７日、ライブＢＰに登板。打者５人に対し２９球を投じ、安打性の当たりを２本に抑えた。「だいぶまとまって、しっかりと指にかかったボールを投げられたので、すごくいい内容だった」と納得の表情を見せた。前夜は食事の席で前田健と話す機会があった。「ツーシームを教えてもらって。今年トライしようかなと思っているボール」とアドバイスを受けたことを明