【巨人＝宮崎】自己採点は「６０、７０点くらい」と辛口だが、即戦力左腕が実力の一端をのぞかせた。ドラフト１位ルーキー竹丸和幸（鷺宮製作所）が実戦形式の打撃練習に初登板。力みのないフォームからの最速１４６キロは、対戦打者に特有の「打ちづらさ」を感じさせるものだった。１ボール、１ストライクから始まる形式で延べ５人の打者と対戦。最初に対戦した佐々木は、コンパクトなテイクバックで球を持つ左手が隠れるよう