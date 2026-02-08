多くの政党が公約したからといって、消費税の減税を本当に実行してよいのか。また各党の主張には、激変する国際情勢に対応できる道筋が示されているのか。説得力のある政策を訴えている政党や候補者を見極めて、貴重な１票を投じたい。第５１回衆院選はきょう、投票日を迎えた。自民党と日本維新の会による新たな連立が信任を得られるかどうかが、最大の焦点だ。与党は衆院解散前、無所属議員の協力も得て過半数をぎりぎり