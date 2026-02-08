フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）と経営改革を強く迫る「物言う株主」との対立が、ようやく収束した。フジは、放送事業を担う責務の重さを受け止め、経営再建を急がねばならない。フジの経営問題は昨年、深刻化した。元タレントの中居正広氏を巡る性加害問題でフジテレビの統治不全が露呈し、ＣＭ出稿の差し止めが広がったためだ。加えて旧村上ファンド系投資グループが大株主に浮上し、フジがさらに憂慮する事態