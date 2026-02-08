「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝が銀メダル。金メダルは大技２本をそろえた木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が獲得した。木俣は３回の試技のうち１回目、いきなり１９８０（５回転半）を成功し、８６・２５の高得点。２回目も１９８０を決め、８５・２５とそろえた。３回目に木村が逆転。再逆転を狙った木俣は得点が伸