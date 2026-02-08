公益財団法人「新聞通信調査会」は７日、米英仏韓露タイの計６か国で行った世論調査の結果を発表した。日本に対する好感度は、タイ（９４・７％）が最も高く、米国（８６・５％）、フランス（８５・４％）と続いた。韓国は前回調査から１５・８ポイント増の５６・４％で、２０１４年度の調査開始以来、初めて５割を超えた。同会は、高市首相が日韓関係を重視する姿勢を見せたことなどが影響したとみている。米国のトランプ大統