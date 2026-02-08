北海道沖を回遊するシャチには、魚を餌とするタイプとアザラシなど哺乳類を食べるという二つのタイプがあると、京都大などの研究チームが発表した。生態の解明が進むことで、漁業被害の対策につながると期待される。論文が国際科学誌に掲載された。シャチは体長５〜８メートル。母親を中心とした２〜１５頭ほどの群れで、餌場を代々受け継いでいるという。南極と北太平洋、北大西洋で外見や餌などによって１０のタイプに分類さ