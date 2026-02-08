女子個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希の1回目の飛躍＝プレダッツォ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日の7日、ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27）＝北野建設＝が銅メダルを獲得した。ジャンプ女子の日本勢の表彰台は2018年平昌五輪3位の高梨沙羅＝クラレ＝以来で2人目。長野県出身。世界選手権は19年から4大会連続出場。前回の北京五輪はけがの影響で代表を逃した