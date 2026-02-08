Ｊ３福島にやって来たカズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、チームメイトにさまざまな影響を与えている。福島は７日、Ｊ２甲府との明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ開幕戦（ＪＩＴス）で１―４で敗れた。黒星発進となった中、Ｊ２横浜ＦＣから半年間の期限付きで加入したカズが先発出場。自身が持つＪリーグ公式戦最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。カズがチームに合流して約１か月。プロ４１年目の姿はチー