ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は7日（日本時間8日）、ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（NH）が行われ、丸山希が今大会の日本勢1号となる銅メダルを獲得した。さらにその約10分後、今度はスノーボードの男子ビッグエアで木村葵来が金メダル、木俣椋真が銀メダルを獲得。「金銀銅」のメダルラッシュとなった。丸山希は2本目、100メートルを飛ぶ笑顔。高梨沙羅ら仲間とハグを交わして喜んだ。銅メ