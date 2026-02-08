近藤心音がインスタグラムで報告ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキーの近藤心音が8日、インスタグラムで一部SNSユーザーから心無い声が寄せられたことを明かした。日本オリンピック委員会（JOC）はミラノ・コルティナ冬季五輪で監視体制を強化。誹謗中傷の撲滅を目指している。22歳の近藤は5日の練習中に転倒し、救急搬送。負傷した膝などの状況が思わしくなく、7日に行われたフリースタイルスキー女子スロープスタイ