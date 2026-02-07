2026年1月9日、マツダはかねてより開発を進めていた新塗装色「ネイビーブルーマイカ」を正式に発表しました。 また、同月に幕張メッセで開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」において、マツダはこの新色を塗装した新型「CX-5」を世界初公開しています。 では、ネイビーブルーマイカとは具体的にどのようなカラーなのでしょうか。 「明」と「暗」で劇的に表情を変え