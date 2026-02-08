巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が７日、初の実戦形式となるライブＢＰに登板して圧巻の無安打デビューを飾った。打者５人と対戦して無安打１四球、２奪三振。目標とする開幕ローテーション入りへ強くアピールした。視察した各球団のスコアラーも「厄介」「警戒する」と表現するなど、即戦力ルーキーを徹底マークした。竹丸が投じた１４５キロの力強い直球が、ドラ５・小浜の内角をえぐるように突き刺