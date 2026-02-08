◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）浦和は開幕戦で千葉に２―０と快勝し、白星スタートを切った。京都への期限付き移籍から３年ぶりに浦和へ復帰したＤＦ宮本優太は、センターバックとして先発フル出場して無失点に貢献。「開幕戦で勝ったことも大事ですけど、アウェーで失点ゼロ、複数得点で勝てたことは、昨年の浦和には足りなかった部分。そこは自分たちにプラスなので、前向