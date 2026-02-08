中日・松山晋也投手（２５）が７日、侍ジャパン落選を糧に飛躍を誓った。目標にしていたＷＢＣ出場はかなわず「実力もまだまだ。真摯（しんし）に受け止めて。反骨心を持ち、自分を奮い立たせるチャンス」と再出発。沖縄・北谷で体をいじめていることを明かした。キャンプ初のライブＢＰで、育成の福元と三上に３０球。最速１４７キロは不満だが「（コンディションを）落としているところなので、仕方がない」と受け止めた。ラ