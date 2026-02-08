第54回全日本実業団ハーフマラソンが2月8日、山口市の維新百年記念公園陸上競技場を発着点とする21.0975kmのコースで、2026海外ハーフマラソン派遣選考競技会を兼ねて行われる。大会前日には男子の細谷恭平（30、黒崎播磨）、女子の西山未奈美（26、三井住友海上）、女子10kmに出場する東京2025世界陸上5000ｍ代表だった山本有真（25、積水化学）が取材に応じてくれた。今大会出場の目的が三者三様で、各選手の置かれている状況や