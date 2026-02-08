◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日スノーボード男子ビッグエア決勝（2026年2月7日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。同種目では22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いたが、日本男子としては金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）との「ワンツー」で初のメダル獲得となった。◇木俣椋真