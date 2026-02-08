◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダルを獲得した。初出場の木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルで日本勢はワンツーフィニッシュとなった。木村は、小学生の時にスロープスタイル（ＳＳ）が実施種目になった２０１４年ソチ五輪をテレビ観戦。