男子ビッグエア決勝ジャンプする木村葵来＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日の7日、スノーボード男子ビッグエアで木村葵来（21）＝ムラサキスポーツ＝が金メダル、木俣椋真（23）＝ヤマゼン＝が銀メダルを獲得した。スノーボードの日本勢の優勝は、前回北京五輪男子ハーフパイプの平野歩夢（TOKIOインカラミ）以来で2人目。男子ビッグエアでのメダルは初。岡山県出身の木村葵は2023〜24年