◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ女子ノーマルヒル 2回目(大会2日目/現地7日)日本代表の丸山希選手が2回目のジャンプで100メートルの大ジャンプを記録し3位となり、銅メダルを獲得しました。2回目のジャンプに臨んだ日本勢は伊藤有希選手、郄梨沙羅選手、勢藤優花選手、丸山希選手の4選手。17位の伊藤選手が95.5メートルを飛び、合計228.6ポイントで17位となります。続いて14位の郄梨選手は96