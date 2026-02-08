◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子 ビッグエア決勝（大会2日目/現地7日）スノーボード男子ビッグエアの木村葵来選手が179.50点で今大会を日本勢最初の金メダルとなりました。また、木俣椋真選手が171.50点の2位で日本勢ワンツーの快挙達成です。6人の審判がそれぞれ100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた平均点で競うビッグエア。決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。木