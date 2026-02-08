気象台は、午前4時46分に、暴風雪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町、新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】長崎県・長崎市、佐世保市（宇久地域）、五島市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、小値賀町などに発表 8日04:46時点南部、五島の海上では、8日朝から8日夕方まで暴風雪に警戒してください。【警報（