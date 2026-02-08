日本サッカー界に、また悲しいニュースが伝えられた。１月のクラブ月間MVPに輝くなど、ル・アーブルで躍動していた日本代表DFの瀬古歩夢が、負傷で数週間の離脱となったのだ。それまでリーグ戦全試合に出場してきた25歳は、１月30日に開催されたリーグ・アン第20節のRCランス戦（０−１）の80分、相手FWに押される形で味方GKと交錯。しばらく起き上がることができなかった。それでも、試合終了までプレーを続行したものの