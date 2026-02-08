「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒル・決勝」（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）４大会連続出場で１８年平昌五輪銅メダリストの高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は１本目９２メートル、２本目９６メートルの合計２３８・９点で１３位に終わり、２大会ぶりのメダル獲得ならず。４大会連続の入賞も逃した。高梨は１本目で難しい追い風条件の中、飛距離を伸ばせず、首をひねった。挽回