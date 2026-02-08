ロイヤルズが７日（日本時間８日）、代走のスペシャリストとして２０１５年ワールドシリーズ制覇に貢献したテレンス・ゴア氏が６日（日本時間７日）、３４歳で亡くなったと発表した。ゴア氏のメジャーリーグでのキャリアは全く異例だった。レギュラーシーズン１１２試合でうち代走出場６７試合を数え５２回走って４３盗塁に成功し３３得点。打席に立ったのはわずか８５打席で、初安打はデビュー５年目の２０１８年で、通算