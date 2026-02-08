◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】初出場の丸山希（北野建設）が銅メダルを獲得した。日本選手団の今大会メダル第１号となった。１本目で３位につけ、ガッツポーズも飛び出した２本目でも表彰台圏内を死守した。「苦労した４年間だったので、ここでまさか初日で取れるとは思っていなかった。ノーマルヒルで銅メダ