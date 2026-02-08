ブンデスリーガ 25/26の第21節 ボルシアＭＧとレーバークーゼンの試合が、2月8日02:30にボルシア・パルクにて行われた。 ボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）、マリク・