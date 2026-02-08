ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選2日間を終えた。きょう8日の3日目、注目は12Rだ。佐藤は舟足の上積みに成功して、レースでも軽快な動きを見せていた。あとはインからスタートに集中するだけ。1マークで先制を果たして、気持ち良く予選最終日へ向かう。対抗は同じく気配良好な尾上。3コースから捲り、捲り差しの両面策で続く。宮之原は艇間を割って浮上を狙う。山田は差して粘る。＜1＞佐藤翼感触は