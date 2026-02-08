ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は7日の4日目11Rまで予選が行われ、8日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは11Rだ。予選を3位で通過した中島は回転調整こそ必要不可欠なものの、スリット気配から鋭い。インで軽快に逃げる。吉川元は11Rで待機行動違反による減点7を科されて3号艇に。気持ちを切り替えて好位全速戦を繰り出したい。山崎は4カドに引いてフルダッシュ一撃狙い。