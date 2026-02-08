ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走は」7日、3日目が行われた。きょう8日の4日目、注目レースは予選ラストの12Rだ。勝手を知るイン戦で平本が、しっかりと稼ぎたい。先マイに燃える。重野は握って回して。磯部は重野の出方を見て臨機応変に構えていく。平田の快パワーは見逃せない。押し上げていくか。＜1＞平本真之いい展開。はまりましたね。回り足がもっさりしていて軽快さが全くなかったです。伸びも