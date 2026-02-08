奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう8日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。地元の至宝・三谷ブラザーズを中心視だ。熟知するバンクで三谷竜が鋭く仕掛ければ、兄の三谷将が気迫あふれる援護で別線を止めて差し迫る。松井は単騎で初日特選の再現を果たせば当大会連覇も。佐々木悠も剛脚を存分に発揮して好勝負。芦沢がコースを突いて浮上する。＜1＞三谷将太（