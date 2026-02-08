【5R】開幕戦の1番車に抜てきされた藤田祐大。直近4カ月のBS回数22が示す通り、徹底した先行勝負を貫いているが、初日予選は富武大に叩かれ、番手に収まる意外な流れ。バック線は取れずとも、番手捲りを決めて白星スタートを切った。「冷静に対応した。脚は大丈夫」ここまでA級の優勝がないのは不思議だが、それも時間の問題か。2日目準決は別線に控える稲毛知也と荒川仁が難敵だが、ペースで踏めると強地脚を発揮できる。