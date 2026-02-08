◇ミラノ・コルティナ五輪スピードスケートの種目が始まり、女子3000メートルで堀川桃香（富士急）が日本勢の先陣を切って登場し、4分8秒32で18位となった。高校3年生の18歳で前回の北京五輪に出場し、5000メートルで10位。そのリベンジを期したが、納得の滑りはできなかった。「ここに来てから調子は上がっていたので、タイムは悔しいです。五輪という舞台で緊張もあった。自分のレースをできない難しさを感じた」不完