バッグやスマホにじゃらっと付ける「キーホルダー」は、今季の一大トレンドとして注目の存在。手軽に取り入れるなら【3COINS（スリーコインズ）】のキーホルダーも要チェック！ いつものバッグにプラスするだけで、旬度をグッと高めてくれます。ぜひ早めにチェックしてみて。 ふんわりハートと大人かわいい色味 【3COINS】「ハートチャームキーホルダー」\66