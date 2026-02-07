不倫関係が始まって、最初は見ないふりをしていた小さな違和感。でも、ある日それがはっきり形を持って現れる。「何かがおかしい」「この関係、私だけが頑張っているかも」。不倫女性が次の段階に進むのは、別れを決意したときではなく、もうその違和感を誤魔化せなくなったときです。彼の言葉を待つ時間が苦しくなった彼からの連絡を待つこと、なかなか予定が決まらないこと、期待しては肩透かしを喰らう流れ。その繰り返しに、自