冬の装いに少しずつ飽きを感じ、春の軽やかさが恋しくなるこの時期。でも、寒さに弱い40代にとって、ニットを手放すのはまだ現実的ではありません。そこで鍵になるのが、“白”の質感を使い分けるレイヤード。白をどう取り入れるかで、防寒しながらもコーデの重さをオフし、春を先取りした印象に仕上がります。そこで今回は、端境期のマンネリを解消する「白レイヤード」の着こなしテクを３つ紹介します。“透け感のある白”を忍ば