ちょっぴり甘口なデザインでも、知的で大人っぽい印象に寄せてくれそうなのがブルー系カラーの魅力。【ハニーズ】が展開している大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】には、そんなブルー系カラーの上品ブラウスが数多く揃っているようです。フリルやプリーツを品よくデザインに取り入れたブラウスで、可愛げだけでなく大人の余裕も感じさせるキレイめコーデを目指して