友人とのランチやショッピング。「いつもよりおしゃれしてお出かけしたいのに、なにを着ればいいかわからない……。」そんなミドル世代に向けて【しまむら】の「スカートコーデ」をご紹介します。上品に着こなせそうなフレアスカートや、主役級に映えそうなチュールスカートを使ったコーデは、簡単に垢抜け感のあるスタイリングを楽しめそうなのが魅力です。小物使いや配色もぜひ参考にして。