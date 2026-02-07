脚の露出は抑えながら、おしゃれに見えるワンピースがほしい！ そんな大人女性には、洗練された大人の魅力を演出できそうな「ロング丈ワンピース」がおすすめです。今回は、ロング丈でも重た見えしにくいワンピースを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。上品な雰囲気で、大人コーデをセンスよく格上げできるかも。 ナチュラルなメリハリシルエットをメイク 【ZARA】「バットウィングスリー