2026年1月13日から販売を開始した【ファミリーマート】の「新作スイーツ」は、食感を楽しめるスイーツ！ ふわふわ & もちもちや、パリパリ & ガリザクなど、さまざまな歯ごたえを楽しむスイーツとなっている模様。一度食べたらクセになりそうな食感に、沼落ちしてしまう予感が満載。今回は、そんな味と食感を同時に楽しむファミマの新作スイーツを紹介します。 パリパリ、ガリザク！