コーデに迷ったとき「やっぱりこれ！」と手に取りたくなる「定番アイテム」は、何着あっても困らない存在かも。ヘビロテするなら、手持ち服との合わせやすさや着心地のよさも気になるところ。そこで今回は、ワードローブに備えておきたい羽織物とパンツを【ハニーズ】から紹介します。手に取りやすい価格なので、色違いで持っておくのもアリかも。 大人カジュアルにちょうどいいジップパーカӦ