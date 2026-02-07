【スターバックス】では、バレンタインムードを満喫できそうな新メニューが続々登場中！ ビバレッジ、フード、グッズともにバレンタインらしい素材やデザインで、1人で行っても甘いひとときをたっぷり楽しめそう。なかでも今回紹介するのは、自分へのご褒美に選びたくなる「新作フード」。毎日頑張る自分をちょっぴり甘やかす、おすすめフードをまとめました。 可愛すぎるビジュアルにうっと