timeleszの菊池風磨が2月7日、都内で開催された1st写真集「Latido」メディア向け発売記念取材会に出席。写真集を見たメンバーからの感想を明かした。【写真】かっこいい姿＆かわいい表情も『菊池風磨 1st 写真集「Latido」』フォトギャラリー本作は30歳を迎えた菊池の自身初のソロ写真集。菊池の色気と大人っぽさ、内側に秘める欲、ありのままの今の姿を、スペイン・バスク地方で撮り下ろした。まるで一緒に旅をしている気分に