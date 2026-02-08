1988年カルガリー五輪、分厚い眼鏡のジャンプ選手が時の人にミラノ・コルティナ五輪は現地6日、遂に開幕。冬季は1924年に第1回大会が開催され、今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。1988年のカルガリー五輪には、一躍時の人となった“最弱”のスキージャンプ選手がいた。個人70メートル級（ノーマルヒル）、90メートル級（ラージヒル）ともに最下位に終わったマイケル・エドワーズ（英国）だ